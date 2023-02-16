США перебросили в Индию два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer для участия в выставке Aero India 2023

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США перебросили в Индию пару стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer для участия в международном авиасалоне Aero India 2023, проходящем в Бангалоре. Американские самолеты выставили на территории авиабазы Елаханка.

Два стратега B-1B Lancer прибыли в Индию во вторник, совершив перелет с авиабазы в Южной Дакоте США, сделав промежуточную остановку на острове Гуам в Тихом океане. Это уже второе участие B-1B Lancer в индийском авиашоу, ранее их показывали в 2021 году. Самолет выставлен не для показа потенциальным покупателям, эти бомбардировщики не продаются, а для "захватывающего зрелища", чтобы показать всю мощь ВВС США. Кроме B-1B Lancer, США в рамках авиашоу демонстрирует истребители F-35, F-16 и F-18.

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer прибыли в Индию только для того, чтобы добавить еще одно захватывающее измерение в Aero India 2023

- приводит ТАСС заявление посольства США в Нью-Дели.

ВВС США потихоньку списывает стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, отправляя их площадку 309-й группы по обслуживанию и ремонту авиакосмической техники (AMARG) в Аризоне, более известную как "кладбище самолетов". Полностью американские ВВС планируют избавиться от этих самолетов до 2036 года. Причиной списания называется изношенность, выработка сроков летной годности и слишком дорогое обслуживание и ремонт.

Тяжелый бомбардировщик B-1 Lancer (Rockwell International B-1 Lancer — Улан) — многорежимный бомбардировщик, создававшийся как замена самолету Боинг В-52 в рамках программы AMSA с 1965 года, и первый в мире боевой самолет, в конструкции которого были широко реализованы элементы технологии "Стелс". Состоит на вооружении ВВС США с 27 июля 1985 года. В начале 1990-х началось переоборудование самолётов B-1 для оснащения их обычными вооружениями. В окончательной версии бомбардировщика (B-1B) реализована концепция маловысотного прорыва ПВО посредством полёта на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности.