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ТАСС

ЕС намерен предложить генсеку ООН стать посредником для организации переговоров по Украине

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: EPA-EFE/ JOHN THYS/ POOL

Как отмеил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Евросоюз с начала военной операции России поддержал Украину в военном плане, политически, финансово и дипломатически, но "этого было не достаточно"

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Евросоюз намерен предложить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу стать посредником для организации переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, трансляцию которой ведут службы Еврокомиссии.

"Чтобы достичь мира, мы должны помогать Украине в военной сфере больше, чем мы [уже] сделали. Нужно победить в войне и в то же время прилагать все возможные дипломатические усилия. Это не противоречивые вещи. Нужно параллельно усиливать нашу [военную] помощь и дипломатические усилия. Очень скоро я смогу призвать к этому в ООН и попросить генерального секретаря ООН начать, если он захочет, процесс посредничества", - сказал он.

По словам Борреля, ЕС с начала военной операции России поддержал Украину в военном плане, политически, финансово и дипломатически, но "этого было не достаточно".

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине приступит к работе 22 февраля, сообщила ранее официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубияк. Она не стала уточнять сроки ее работы, но напомнила, что 24 февраля уже состоится заседание Совета Безопасности ООН по Украине. 

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