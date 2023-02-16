Песков сообщил, что Путин получает информацию о ходе СВО в режиме онлайн

По словам пресс-секретаря главы государства, президент получает информацию от военных

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин постоянно и в режиме онлайн получает информацию от военных о происходящем в ходе специальной военной операции, заявил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом представитель Кремля упомянул, комментируя ситуацию под Угледаром: как сообщал советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, Вооруженные силы Украины расстреляли там группу медиков, эвакуировавших раненых.

"По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию - постоянно, регулярно и в режиме онлайн", - подчеркнул Песков в ответ на вопрос, доложено ли об этом Путину.

Говоря о том, будет ли со стороны России какая-либо реакция, в том числе на площадке ООН, он отметил: "Вы знаете, что в целом на международных площадках наши дипломаты последовательно проводят линию на то, чтобы обращать внимание участников международных организаций на нарушение украинским режимом и украинскими военными всех возможных и невозможных международных правил и норм".