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Интерфакс-АВН

Шеф Пентагона призвал к наращиванию поставок Украине средств ПВО

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Probst

Брюссель. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин в рамках встречи контактной группы по обороне Украины в Брюсселе заявил, что в настоящее время насущной задачей Запада является обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны.

"Мы знаем, что у России на вооружении имеется значительное количество самолетов и большой потенциал, - сказал он журналистам. - Вот почему мы подчеркнули, что нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить Украине как можно больший потенциал противовоздушной обороны".

Остин сказал, что пока поставленных Украине систем ПВО недостаточно, и США будут настаивать на их наращивании.

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Страны
Россия
США
Украина
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