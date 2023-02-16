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В России рассказали о возможностях тактического ядерного оружия

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Тактическое ядерное оружие армии США
Тактическое ядерное оружие армии США.
Источник изображения: invoen.ru

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) подходит для уничтожения транспортных узлов, скоплений пехоты и техники. О возможностях оружия рассказал военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

По его словам, мощность заряда тактического ядерного оружия — 200-300 тонн в тротиловом эквиваленте. Аналитик отметил, что такое оружие подходит для уничтожения танковой роты на марше, крупных скоплений пехоты с боевой техникой, мостов и транспортных узлов.

«И не забываем про психологический фактор — если враг знает, что по нему может прилететь заряд ТЯО. Если оперативный тактический ракетный комплекс может уничтожить по 350 человек и 40 единиц техники всего лишь двумя ракетами, то представьте, на что способно ТЯО», — сказал Суконкин.

Ранее научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики Вячеслав Соловьев сообщил, что в случае необходимости Новоземельский ядерный полигон готов к возобновлению ядерных испытаний.

В октябре 2022 года военный эксперт Борис Юлин рассказал, что стратегическое ядерное оружие используют для поражения стратегических целей, а тактическое предназначено для применения против войск противника на поле боя.

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Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
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