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Описана разница между тактическим и стратегическим ядерным оружием

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Тактическое ядерное оружие армии США
Тактическое ядерное оружие армии США.
Источник изображения: invoen.ru

Стратегическое оружие от тактического отличается не столько мощностью, сколько носителем: стратегическое — то, что было применено в случае Хиросимы и Нагасаки, тактическое — применяется в поле против войск противника для решения тактических задач. При этом, несмотря на то, что оно имеет ограниченную мощность, последствия будут не меньше, чем в случае с японской трагедией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Борис Юлин.

«Ядерное оружие — оружие, которое поражает проникающей радиацией, взрывной волной, световым излучением. Это, по большому счету, очень мощная бомба, которая заражает местность, — объяснил эксперт. — Стратегическое и тактическое оружие отличаются, в первую очередь, не столько мощностью, сколько носителями».

Стратегическое ядерное оружие, по словам Юлина, используется для того, чтобы поражать стратегические цели: города, узлы коммуникации. При этом, по мощности такое ядерное оружие соответствует современному тактическому.

«Стратегическое ядерное оружие сбрасывается в глубокий тыл с соответствующими целями. Тактическое ядерное оружие — это ракеты с достаточно ограниченным радиусом действия, артиллерийские снаряды. Оно предназначено для применения против войск противника на поле боя для решения тактических задач. Но ничто не мешает сбросить тактическое оружие на город, при этом последствия будут такими же, что и в случае Хиросимы. Это преступление против человечества. И нужно будет судить тех, кто применит это оружие первым», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер призвала страны-члены альянса провести с Россией и Китаем конфиденциальные переговоры по ядерной деэскалации. В частности, она предложила обсудить мораторий на ракеты средней и меньшей дальности

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