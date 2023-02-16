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ТАСС

МИД Венгрии: Запад ждет более выгодных военных условий для переговоров по Украине

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Киев
Киев.
Источник изображения: Joseph Galanakis via Reuters Connect

Как заявил глава венгерского ведомства Петер Сийярто, позиция всех других европейских стран отличается от позиции Будапешта

БУДАПЕШТ, 14 февраля. /ТАСС/. Франция и другие страны Запада считают, что Украине следует продолжать военные действия, а переговоры о мире начать только тогда, когда у нее будет более выгодная ситуация на поле боя. Об этом сообщил во вторник вечером министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Париже с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной.

"Мы хотели бы видеть прекращение огня и начало мирных переговоров [на Украине] немедленно. Кажется, позиция Франции, как и позиция всех других европейских стран, отличается от нашей", - сказал Сийярто в интервью венгерским журналистам, которое транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как пояснил глава венгерского МИД, страны Запада "ожидают, что для начала переговоров могут сложиться более благоприятные условия с точки зрения военной ситуации" для Украины. "Мы в это не верим. Мы считаем, что страдания людей надо прекратить немедленно. Мир нужен сейчас", - заявил Сийярто.

Он отметил, что и Венгрия, и Франция хотели бы, чтобы на Украине был восстановлен мир, но вопрос заключается в том, каким образом и в какие сроки можно будет достичь этой цели. "Поэтому есть разница в подходах" к решению этой проблемы, добавил министр. По его словам, Венгрия "относится с уважением" к другим мнениям, поскольку "вся система отношений между разными странами должна быть основана на взаимном уважении".

Сийярто рассказал, что половина времени его консультаций с Колонной в Париже была посвящена конфликту на Украине. Министры обсудили также ядерную энергетику и согласились, что санкции Евросоюза не должны распространяться на российские организации и предприятия этой отрасли. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
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