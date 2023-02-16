Писториус заявил, что Минобороны ФРГ не рассматривает вопрос поставок истребителей Киеву

По словам главы ведомства, "о дальнейших шагах можно будет говорить, когда небо над Украиной будет в безопасности"

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Вопрос поставок истребителей из Германии на Украину "не находится сейчас в центре внимания". Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус телеканалу ARD.

"Когда небо над Украиной будет в безопасности ближайшие три-четыре месяца, то можно будет говорить о дальнейших шагах", - отметил он.

В ФРГ ранее неоднократно говорили, что не считают целесообразным отправлять Украине истребители.