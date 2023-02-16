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ТАСС

Писториус заявил, что Минобороны ФРГ не рассматривает вопрос поставок истребителей Киеву

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Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус.
Источник изображения: Ronny Hartmann/ Bongarts/ Getty Images

По словам главы ведомства, "о дальнейших шагах можно будет говорить, когда небо над Украиной будет в безопасности"

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Вопрос поставок истребителей из Германии на Украину "не находится сейчас в центре внимания". Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус телеканалу ARD.

"Когда небо над Украиной будет в безопасности ближайшие три-четыре месяца, то можно будет говорить о дальнейших шагах", - отметил он.

В ФРГ ранее неоднократно говорили, что не считают целесообразным отправлять Украине истребители. 

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Страны
Германия
Украина
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