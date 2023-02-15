Пентагон считает умеренными риски на маршрутах поставки военной помощи Киеву

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил о необходимости поддерживать хорошую оперативную безопасность, варьировать время, не создавать типовых схем, выбирать разные маршруты и следить за тем, чтобы силы были рассредоточены

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Пентагон считает умеренными риски, связанные с маршрутами поставки Западом вооружений Киеву. Об этом председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил во вторник в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

"Линии сообщения во время боевых действий всегда подвергаются вражеским атакам, данный случай не является исключением. Линии сообщения, которые проходят через западные районы Украины, подвергаются российским атакам <...>. Ключ к обеспечению доставки припасов сводится к тому, чтобы поддерживать хорошую оперативную безопасность, варьировать время, не создавать типовых схем, выбирать разные маршруты и следить за тем, чтобы ваши силы были рассредоточены", - заявил он.

"Обеспечение безопасности от польской или любой другой границы <...> - это часть плана безопасности для ВСУ. <...> Они применяют все соответствующие практики, техники и процедуры, которые я описал. Я бы сказал, что [процесс доставки] не проходит без риска, но он умеренный, до сих пор удавалось успешно [это] пройти", - подытожил Милли.