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ТАСС

Путин: права российских военных и их семей должны быть защищены всей силой закона

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Президент РФ обратил внимание, что в последнее время принят ряд законодательных решений по социальной поддержке военных, мобилизованных граждан и членов их семей

НОВО-ОГАРЕВО, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу всей силой закона защищать права российских военнослужащих и их семей.

Глава государства обратил внимание, что в последнее время принят ряд законодательных решений по социальной поддержке военных, мобилизованных граждан и членов их семей. Соответствующие поправки внесены и в процессуальное законодательство.

Они предусматривают дополнительные основания для приостановления судопроизводства, в том числе если гражданин, являющийся стороной в деле, участвует в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ и других воинских формирований, а также выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения. "Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона", - отметил Путин, выступая во вторник на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

Президент подчеркнул, что "рассмотрение таких дел, вопросов должно вестись самым тщательным образом с учетом не только всех правовых аспектов, но и конкретных жизненных обстоятельств и ситуации". 

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