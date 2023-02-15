В Киеве заявили о готовности дать странам Запада отчет о нахождении переданного оружия

По словам министра обороны Алексея Резникова, власти готовы допустить иностранных проверяющих в расположения частей ВСУ

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Украины готовы отчитаться перед любым государством Запада, которое направляло оружие в страну, в каком подразделении оно находится. Об этом во вторник заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он заверил, что Украина стремится к прозрачности отношений, чтобы у партнеров не было сомнений, что их оружие "идет на поле боя". Резников сообщил, что представил участникам контактной группы в Брюсселе доклад об использовании Украиной информационных систем НАТО, в частности, системы автоматизации тылового снабжения LOGFAS, которая позволяет отслеживать и анализировать данные о поставках оружия. "Мы пригласили любую страну, если есть необходимость, проверить вплоть до подразделения, батальона, место, где расположено оружие из их страны", - цитирует министра обороны украинское издание "Европейская правда". Резников добавил, что на встрече обсуждали варианты усиления отчетности за поставки западного оружия.

Министр обороны добавил, что украинские власти готовы допустить иностранных проверяющих в расположения частей Вооруженных сил Украины. Если по соображениям безопасности они не смогут приехать в район боевых действий, Киев готов предоставить любые документы.