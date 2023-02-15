Войти
ТАСС

В Киеве заявили о готовности дать странам Запада отчет о нахождении переданного оружия

412
0
0
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. 9 января 2023
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. 9 января 2023.
Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

По словам министра обороны Алексея Резникова, власти готовы допустить иностранных проверяющих в расположения частей ВСУ

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Украины готовы отчитаться перед любым государством Запада, которое направляло оружие в страну, в каком подразделении оно находится. Об этом во вторник заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он заверил, что Украина стремится к прозрачности отношений, чтобы у партнеров не было сомнений, что их оружие "идет на поле боя". Резников сообщил, что представил участникам контактной группы в Брюсселе доклад об использовании Украиной информационных систем НАТО, в частности, системы автоматизации тылового снабжения LOGFAS, которая позволяет отслеживать и анализировать данные о поставках оружия. "Мы пригласили любую страну, если есть необходимость, проверить вплоть до подразделения, батальона, место, где расположено оружие из их страны", - цитирует министра обороны украинское издание "Европейская правда". Резников добавил, что на встрече обсуждали варианты усиления отчетности за поставки западного оружия.

Министр обороны добавил, что украинские власти готовы допустить иностранных проверяющих в расположения частей Вооруженных сил Украины. Если по соображениям безопасности они не смогут приехать в район боевых действий, Киев готов предоставить любые документы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
01.04.2022
Украина потеряла более половины своих Су-24
31.03.2022
Шойгу: Призывники не будут направляться ни в какие "горячие точки"
05.07.2021
Federación de Periodistas del Perú (Перу): Великобритания военными средствами провоцирует Россию в Черном море
01.07.2021
Путин полагает, что даже потопление британского эсминца в Черном море не поставило бы мир на грань третьей мировой войны
03.01.2020
"Формальный статус": в Британии хотели позвать Москву в НАТО
06.04.2016
Румыния продвигает идею создания флота НАТО в Черном море
17.06.2014
Тбилиси отказывается от самолетов Су и вертолетов Ми
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 00:04
  • 44782
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 23:27
  • 1
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 15.02 23:11
  • 151
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.02 18:05
  • 2
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 15.02 17:57
  • 1
Индия в срок получит системы С-400 и фрегаты проекта 11356 - "Рособоронэкспорт"
  • 15.02 17:54
  • 1
В "Рособоронэкспорте" заявили о готовности ОПК России к новым экспортным контрактам
  • 15.02 17:18
  • 4
Зачем России база на Красном море
  • 15.02 17:06
  • 1
Глава ОАК: Россия предлагает произвести 114 самолетов на базе МиГ-35 индийской HAL
  • 15.02 16:36
  • 1
Россия обсуждает с Индией производство дополнительной партии Су-30МКИ
  • 15.02 16:15
  • 0
«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Почему Польша не заменит Германию и Францию в ЕС
  • 15.02 15:25
  • 15
МиГ-35 уже в войсках
  • 15.02 13:05
  • 2
Болгарский эксперт рассуждает, почему ВС РФ перестали применять гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в спецоперации на Украине
  • 15.02 11:49
  • 0
Терроризм made in Poland