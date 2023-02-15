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ТАСС

Глава Пентагона заявил, что Запад намерен направить Киеву боеприпасы в кратчайшие сроки

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Украинские военнослужащие в польской самоходной гаубице калибра 155 мм. Архивная фотография
Украинские военнослужащие в польской самоходной гаубице калибра 155 мм. Архивная фотография.
Источник изображения: © AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV

Ллойд Остин также сообщил о намерении западных стран обучать украинских военных расходовать меньше артиллерийских снарядов в бою

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Западные страны приняли решение направить Украине как можно больше боеприпасов в кратчайшие сроки, а также обучать украинских военных расходовать меньше артиллерийских снарядов в бою. Об этом заявил во вторник министр обороны США Ллойд Остин в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

Его попросили прокомментировать слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Украина расходует в настоящее время боеприпасы быстрее, чем все страны альянса успевают их производить. "Что касается боеприпасов, то это тяжелая борьба, которую Украина ведет уже год. Поэтому они используют много артиллерийских боеприпасов. Мы собираемся сделать все возможное, работая с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить их [Украину] как можно большим количеством боеприпасов как можно быстрее. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать наши усилия", - ответил министр.

Он добавил, что страны Запада обучают украинских военнослужащих в разных странах Европы. По мнению Остина, благодаря этой подготовке Вооруженные силы Украины в дальнейшем, вероятно, будут расходовать в бою меньше артиллерийских боеприпасов. "Но это еще предстоит выяснить. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для успеха. И это то, что мы продолжаем подчеркивать здесь, в контактной группе. И мы думаем, что подготовка принесет дополнительные плоды", - заключил шеф Пентагона. 

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США
Украина
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