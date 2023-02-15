Эксперт: у Киева не выйдет "столкнуть" МАГАТЭ с Москвой в вопросе эксплуатации ЗАЭС

Как заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, российская сторона достаточно конструктивна и расположена к взаимодействию с агентством

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Украина не сможет с помощью информационных манипуляций "столкнуть" Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с Россией в вопросе безопасной эксплуатации Запорожской АЭС. Об этом во вторник заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Ранее украинский концерн "Энергоатом" заявил, что Госатомрегулирование Украины ограничило действие лицензий на эксплуатацию энергоблоков ЗАЭС. В компании утверждают, что решение якобы связано с нарушениями требований безопасности при их эксплуатации.

По мнению Карчаа, в Киеве рассчитывают, что с помощью таких манипуляций они вызовут реакцию МАГАТЭ, из-за чего у России возникнут проблемы с эксплуатацией ЗАЭС. "Их нужно расстроить. Они, видимо, плохо читают устав МАГАТЭ, плохо знакомы с мандатом, которым наделены инспекторы МАГАТЭ, которые находятся на постоянной основе на территории Запорожской атомной станции. Ничего не получится и с этой точки зрения. Столкнуть нас с МАГАТЭ у них не выйдет", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Карчаа добавил, что российская сторона достаточно конструктивна и расположена к взаимодействию с МАГАТЭ. "Это уже подтверждено, я считаю, длительным периодом взаимодействия на Запорожской атомной станции. Очень характерно, что ни одного подобного заключения [об энергоблоках] инспекторы МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, и близко не делали. А они там находятся физически, это важно подчеркнуть. А этим из Киева "виднее", что там происходит", - заключил он.

В начале сентября 2022 года Запорожскую АЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После этого на станции остались несколько сотрудников агентства в качестве наблюдателей. Позднее оно опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. Для обсуждения этого проекта Гросси проводит переговоры с представителями российской и украинской сторон.