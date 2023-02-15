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ТАСС

В Польше заявили, что вопрос поставок Украине F-16 со временем будет решен положительно

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Истребитель F-16
Истребитель F-16 ВВС Польши.
Источник изображения: militaryparitet.com

Как считает польский вице-премьер Мариуш Блащак, этот вопрос, как и вопрос о танках или системе ПРО Patriot для Украины, "требует давления на союзников"

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Страны НАТО со временем примут решение об отправке на Украину современных боевых самолетов, если продолжать оказывать давление. Об этом заявил во вторник журналистам польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак по итогам встречи с партнерами по НАТО.

По его словам, этот вопрос, как и вопрос о танках или системе ПРО Patriot для Украины, "требует давления на союзников".

"Думаю, что если мы уже столько раз пришли к консенсусу, то и сейчас такое соглашение будет заключено. Я настроен оптимистично", - указал Блащак. "Считаю, что мы на хорошем пути, чтобы реально в новом аспекте укрепить Украину", - добавил он.

Как признал глава МО Польши, в Варшаве понимают, что польский потенциал в этой области ограничен. "У нас только 48 F-16, а у союзников гораздо больший потенциал. Думаю, этот разговор завершится позитивными решениями. Нужно только оказывать давление", - отметил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритетом НАТО в поставках Украине сейчас являются танки, БМП и боеприпасы, вопрос самолетов не самый срочный, но дискуссия продолжается. При этом британская газета Financial Times сообщила, что ряд чиновников в Вашингтоне якобы допускает, что США могут отправить свои боевые самолеты на Украину при затягивании конфликта или же дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении у других стран. 

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Украина
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F-16
Patriot ЗРК
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