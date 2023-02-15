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ТАСС

В Пентагоне считают, что 11 стран обязались предоставлять Украине танки

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Марк Милли
Марк Милли.
Источник изображения: Jim Lo Scalzo/EPA/ТАСС

Как отметил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, 22 государства направляют на Украину боевые машины пехоты

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Пентагон полагает, что за последние месяцы 11 стран взяли на себя обязательства предоставить Украине танки, 22 государства направляют на Украину боевые машины пехоты. Об этом заявил во вторник в Брюсселе председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

"За последние месяцы группа [государств], собравшаяся здесь сегодня, обязалась предоставить значительные объемы боевых систем: танков, систем ПВО, боеприпасов. 11 стран обещали предоставить танки, 22 обещали предоставить боевые машины пехоты, 16 обещали артиллерийские установки и боеприпасы, еще девять обещали предоставить зенитную артиллерию", - сказал он.

По словам Милли, указанная группа стран "сосредоточена на том, чтобы обеспечить доставку обещанной техники, а также наладить эффективную подготовку [военных], снабжение запчастями, поддержку". По его словам, это должно позволить Киеву "в полной мере применять данные системы". 

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Страны
США
Украина
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