В Пентагоне считают, что 11 стран обязались предоставлять Украине танки

Как отметил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, 22 государства направляют на Украину боевые машины пехоты

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Пентагон полагает, что за последние месяцы 11 стран взяли на себя обязательства предоставить Украине танки, 22 государства направляют на Украину боевые машины пехоты. Об этом заявил во вторник в Брюсселе председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

"За последние месяцы группа [государств], собравшаяся здесь сегодня, обязалась предоставить значительные объемы боевых систем: танков, систем ПВО, боеприпасов. 11 стран обещали предоставить танки, 22 обещали предоставить боевые машины пехоты, 16 обещали артиллерийские установки и боеприпасы, еще девять обещали предоставить зенитную артиллерию", - сказал он.

По словам Милли, указанная группа стран "сосредоточена на том, чтобы обеспечить доставку обещанной техники, а также наладить эффективную подготовку [военных], снабжение запчастями, поддержку". По его словам, это должно позволить Киеву "в полной мере применять данные системы".