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Военное обозрение

«Наших солдат всегда высоко ценили, но теперь их мало»: румынский генерал заявляет о проблемах в армии страны

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Источник изображения: topwar.ru

После вступления Румынии в НАТО вооружённые силы страны испытывали хроническое недофинансирование, что привело их к фактическому развалу.

Румынские политики довели армию до невозможности выполнять миссию по защите страны

- заявляет генерал Эуджен Бадалан, ранее возглавлявший Генштаб ВС государства, на страницах издания Defense Romania.

С его слов, после присоединения к альянсу власти страны считали, что теперь забота о её защите – это дело НАТО. Предполагалось, что армия перейдёт на новые стандарты в два этапа – техника сначала станет совместимой с боевыми системами союзников, а затем взаимозаменяемой:

Но этого не произошло, потому что оборонная промышленность Румынии рухнула из-за действий политиков.

Как отмечает генерал, формально численность войск составляет 73 тыс. чел., однако фактически служит 50 тыс.:

Некоторые наши командиры очень хорошо подготовлены по стандартам НАТО, но им некем руководить – солдат слишком мало.

Со слов генерала, молодые румыны не идут в армию, так как зарплата в ней находится на уровне оклада горничной. Армейский офицер в звании майора получает на руки 5000 леев [80,2 тыс. руб. при более высоких ценах], как и лифтёр в парламенте.

Считаете ли вы, что в этих условиях профессия военного заманчива?

- риторически вопрошает генерал.

Как он заявляет, хуже обстоят дела только в Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии и Прибалтике.

Румынских солдат всегда высоко ценили. Однако их нехватка колоссальна. Парадокс в том, что на всех театрах военных действий солдаты, сержанты, офицеры, участвовавшие в различных миссиях, были чрезвычайно высоко оценены всеми союзными государствами

- отмечает генерал.

Кто и когда высоко ценил румынских солдат, Бадалан не уточняет.

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Страны
Болгария
Венгрия
Румыния
Словакия
Чехия
Проекты
NATO
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