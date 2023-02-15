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После вступления Румынии в НАТО вооружённые силы страны испытывали хроническое недофинансирование, что привело их к фактическому развалу.
- заявляет генерал Эуджен Бадалан, ранее возглавлявший Генштаб ВС государства, на страницах издания Defense Romania.
С его слов, после присоединения к альянсу власти страны считали, что теперь забота о её защите – это дело НАТО. Предполагалось, что армия перейдёт на новые стандарты в два этапа – техника сначала станет совместимой с боевыми системами союзников, а затем взаимозаменяемой:
Как отмечает генерал, формально численность войск составляет 73 тыс. чел., однако фактически служит 50 тыс.:
Со слов генерала, молодые румыны не идут в армию, так как зарплата в ней находится на уровне оклада горничной. Армейский офицер в звании майора получает на руки 5000 леев [80,2 тыс. руб. при более высоких ценах], как и лифтёр в парламенте.
- риторически вопрошает генерал.
Как он заявляет, хуже обстоят дела только в Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии и Прибалтике.
- отмечает генерал.
Кто и когда высоко ценил румынских солдат, Бадалан не уточняет.