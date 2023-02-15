Столтенберг: НАТО не считает себя участником конфликта с РФ, но продолжит поставки Киеву

Генсек отметил, что приоритетом альянса в поставках являются танки, БМП и боеприпасы, вопрос самолетов не самый срочный, но дискуссия продолжается

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. НАТО не считает себя участником конфликта с Россией, но поставляет и будет поставлять Киеву все более сложную технику и вооружения. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на заседание министров обороны стран альянса.

"Ни НАТО, ни союзники по НАТО не являются частью конфликта. Мы предоставляем поддержку Украине, которая защищает себя. Она имеет право защищать себя, и мы имеем право помогать Украине. Поэтому НАТО и союзники - не часть конфликта, но мы поддерживаем Украину", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Столтенберга, "виды поставляемых вооружений менялись, как и ход войны". "В начале было важно предоставлять легкие противотанковые вооружения, потом продвинутые артиллерийские системы, потом стало очевидным, что нужны продвинутые ПВО, а теперь - тяжелые вооружения", - добавил он. Генсек отметил, что военный конфликт начался "не в феврале 2022 года, а в 2014 году, и с тех пор союзники по НАТО предоставляли помощь Украине".

Столтенберг также заявил, что приоритетом НАТО в поставках Украине сейчас являются танки, БМП и боеприпасы, вопрос самолетов не самый срочный, но дискуссия продолжается. "Тема самолетов - не срочная в настоящее время. У нас идут консультации по типам систем, которые нужно поставлять Украине", - сказал он, подчеркнув, что приоритетом сейчас является поставка Украине танков, БМП и боеприпасов. "Срочная необходимость сейчас - поставить то, что уже было обещано поставить. И это будет приоритетная тема на встрече сегодня", - сказал он.