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Интерфакс-АВН

РФ в 2022 году поставила Мьянме два истребителя Су-30, сроки передачи комплексов "Панцирь" уточняются - замглавы ФСВТС

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Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1904") производства Иркутского авиационного завода на аэродроме Мейтхила, 15.12.2022
Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1904") производства Иркутского авиационного завода на аэродроме Мейтхила, 15.12.2022.
Источник изображения: via Телеграм-канал Dambiev и социальные сети

Бангалор (Индия). 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия продолжает поставки Мьянме истребителей Су-30, сроки передачи зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" и беспилотников "Орлан-10Е" уточняются, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Поставка истребителей Су-30СМЭ продолжается - два самолета уже поставлены инозаказчику в 2022 году, а остальные, предусмотренные контрактом истребители, будут поставлены в согласованные сроки", - сказал Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023.

"Сроки поставки Мьянме комплексов "Панцирь-С1" и беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10Е" уточняются", - заявил замглавы ФСВТС.

Ранее глава ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев заявил журналистам, что согласно контракту от января 2021 года, Россия поставит Мьянме два комплекса ПВО ближнего действия "Панцирь" (разработан КБ приборостроения им. Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы").

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Индия
Мьянма
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96К6 Панцирь-С1
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