Россия поставит Мьянме два комплекса ПВО "Панцирь-С1"

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия поставит Мьянме два комплекса ПВО ближнего действия "Панцирь", заявил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Мы подписали контракт на поставку Мьянме двух комплексов "Панцирь-С1" в январе этого года", - сказал Шугаев.

"Поставим их в соответствии со сроками и условиями, прописанными в этих контрактах", - сказал Шугаев. "Интересуют ли Мьянму дополнительные поставки, тех же "Панцирей", сейчас сказать не могу", - заявил он.

Как сообщал "Интерфакс", в январе в ходе визита в Мьянму министра обороны РФ Сергея Шойгу было подписано соглашение о поставке Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) ближнего действия "Панцирь-С1", а также разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

20 января замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что Мьянма в ближайшие годы может получить авиа- и бронетехнику, а также средства ПВО российского производства.

"Россия уже поставила в Мьянму самолёты МиГ-29 и Як-130, вертолёты Ми-17 и Ми-24. В ближайшие годы рассматривается возможность поставки других образцов современной авиационной техники, бронетанковой, средств противовоздушной обороны российского производства", - заявил Фомин в интервью телеканалу RT.

В 2018 году между Россией и Мьянмой была достигнута договоренность о покупке шести самолётов Су-30.

У вооружённых сил Мьянмы есть боевая техника российского производства: вертолёты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолёты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2". В российских военных вузах проходят обучение военнослужащие из этой страны.

ЗРПК "Панцирь" (разработан КБ приборостроения им. Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") - комплекс ПВО ближнего действия, применяется российскими военными, в частности, для обороны объектов в Сирии. Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.