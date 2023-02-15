Войти
Lenta.ru

Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО

557
1
0
Партия модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К
Партия модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К.
Источник изображения: © Фото : УралВагонЗавод

Модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К прибыли в зону специальной военной операции (СВО), экипажи осваивают новую технику на полигонах в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал один из военных, обучение работе с техникой началось с декабря прошлого года. «Сложностей нет, так как ранее мы обучались на БМП и сейчас все легче: и загрузка боеприпасов, и разборка орудия, сложного нет, нужно немного практики», — заявил он.

В июле 2022 гожа «Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию боевых разведывательных машин БРМ-1К с новым боевым отделением, которое используют на БТР-82А.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БРМ-1К
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
29.12.2022
Каким стал 2022 год для оборонно-промышленного комплекса России
06.10.2022
Минобороны показало кадры применения модернизированных БРДМ-2МС
09.08.2022
Российские военные применили САУ «Нона-СВК» в ходе СВО на Украине
01.06.2022
"Уралвагонзавод" поставил Минобороны России партию модернизированных боевых разведывательных машин
01.06.2022
Уралвагонзавод отправил ВС РФ модернизированные разведывательные машины
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
1 комментарий
№1
15.02.2023 23:27
картонные  БМП с  бесполезной  надстройкой
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 00:04
  • 44782
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 23:27
  • 1
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 15.02 23:11
  • 151
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.02 18:05
  • 2
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 15.02 17:57
  • 1
Индия в срок получит системы С-400 и фрегаты проекта 11356 - "Рособоронэкспорт"
  • 15.02 17:54
  • 1
В "Рособоронэкспорте" заявили о готовности ОПК России к новым экспортным контрактам
  • 15.02 17:18
  • 4
Зачем России база на Красном море
  • 15.02 17:06
  • 1
Глава ОАК: Россия предлагает произвести 114 самолетов на базе МиГ-35 индийской HAL
  • 15.02 16:36
  • 1
Россия обсуждает с Индией производство дополнительной партии Су-30МКИ
  • 15.02 16:15
  • 0
«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Почему Польша не заменит Германию и Францию в ЕС
  • 15.02 15:25
  • 15
МиГ-35 уже в войсках
  • 15.02 13:05
  • 2
Болгарский эксперт рассуждает, почему ВС РФ перестали применять гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в спецоперации на Украине
  • 15.02 11:49
  • 0
Терроризм made in Poland