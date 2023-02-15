WP: Вашингтон может объявить о новом пакете военной помощи Киеву на следующей неделе

По данным газеты, администрация США также прорабатывает с Конгрессом выделение $10 млрд в качестве бюджетной поддержки Украины

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты, как ожидается, объявят о направлении крупного пакета военной помощи Киеву на следующей неделе, тогда же могут быть введены новые санкции против РФ. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post.

По ее данным, администрация также прорабатывает с Конгрессом выделение $10 млрд в качестве бюджетной поддержки Украины.

"Администрация [президента США Джо] Байдена также работает с Конгрессом над одобрением еще $10 млрд в качестве прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, объявит о еще одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе, а также о введении дополнительных санкций против Кремля примерно в это же время", - пишет издание.