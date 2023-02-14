Совместный космический аппарат Китая и Европы для изучения влияния Солнца на Землю будет запущен в 2025 году

Пекин. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Совместный космический аппарат Китая и Европейского космического агентства (ESA) для изучения влияния Солнца на магнитосферу Земли Smile планируется запустить в 2025 году, сообщила в понедельник Китайская академия наук.

"Запуск аппарата Smile планируется осуществить с космодрома Куру во Французской Гвиане в 2025 году", - говорится в сообщении на сайте академии.

Smile будет оснащён камерами для съёмки магнитопаузы (границы магнитосферы, где на неё воздействует солнечный ветер), полярных каспов (областей магнитопаузы, где частицы солнечного ветра могут проникать в ионосферу Земли) и авроральных овалов - областей, где происходит северное сияние. Аппарат будет делать измерения солнечного ветра, отслеживая ионы в нём и магнитослое, чтобы регистрировать изменения в магнитном поле.

Аппарат планируется вывести на эллиптическую орбиту с большим углом наклонения с помощью ракеты-носителя Vega-C. По мнению учёных, такая орбита позволит зонду проводить наблюдения за выбранными областями в околоземном пространстве в близком к непрерывному режиме работы с помощью инструментов дистанционного зондирования и измерительных приборов прямого действия.