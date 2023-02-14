В Киеве заявили, что Дания передала Украине все имеющиеся в стране САУ Caesar

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее подтвердила передачу Киеву 19 самоходных артиллерийских установок

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Минобороны Украины в понедельник сообщило, что Дания передала Киеву все имеющиеся в королевстве самоходные артиллерийские установки Caesar.

"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar", - говорится в сообщении оборонного ведомства Украины, опубликованном на странице в Twitter в понедельник.

30 января во время визита в Одессу премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила передачу Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Ранее посольство РФ в Копенгагене заявило, что решение датских властей о передаче САУ нацелено на эскалацию боевых действий, но не сможет изменить ход боев. В дипмиссии подчеркнули, что Копенгаген "все глубже втягивается" в украинский конфликт, назвав циничной и безнравственной убежденность в том, что поставками вооружений можно достичь мира.