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ТАСС

В Киеве заявили, что Дания передала Украине все имеющиеся в стране САУ Caesar

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Украинские военные возле французской самоходной гаубицы CAESAR
Украинские военные возле французской самоходной гаубицы CAESAR.
Источник изображения: © AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMY

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее подтвердила передачу Киеву 19 самоходных артиллерийских установок

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Минобороны Украины в понедельник сообщило, что Дания передала Киеву все имеющиеся в королевстве самоходные артиллерийские установки Caesar.

"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar", - говорится в сообщении оборонного ведомства Украины, опубликованном на странице в Twitter в понедельник.

30 января во время визита в Одессу премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила передачу Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Ранее посольство РФ в Копенгагене заявило, что решение датских властей о передаче САУ нацелено на эскалацию боевых действий, но не сможет изменить ход боев. В дипмиссии подчеркнули, что Копенгаген "все глубже втягивается" в украинский конфликт, назвав циничной и безнравственной убежденность в том, что поставками вооружений можно достичь мира. 

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Страны
Дания
Россия
Украина
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