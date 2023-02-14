Крупная американская компания займётся логистическим и техническим поддержанием полученной Украиной военной техники из США

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Министерство обороны США отобрало крупную американскую инженерную компанию в сфере государственных и коммерческих услуг, которая займётся техническим и логистическим поддержанием полученной Украиной военной техники от Соединённых Штатов. Этой фирмой стала Amentum из штата Мэриленд.

В соответствии с контрактом, заключённым между ней и Пентагоном на сумму до 487 млн долларов (около 35,4 млрд рублей), фирма взяла на себя обязательства по предоставлению логистических и полевых инжиниринговых услуг для широкого перечня военной техники и систем военного назначения. Сюда входят радары, транспортные средства, а также вспомогательное оборудование для технического обслуживания.

Группа экспертов Amentum будет развёрнута вне континентальной части США, в том числе в нескольких местах в Европе.

Вот как прокомментировали данное решение в самой компании (без пафоса не обошлось):

Выступая в качестве крупнейшего мирового поставщика услуг наземного и авиационного оборудования для армии США, мы со всей ответственностью заявляем о том, что готовы предоставить наилучшие передовые решения для обеспечения поддержки нашей страны и её союзников в проведении миссий различного уровня по всему миру.

Отметим, что ранее американская фирма-подрядчик получила контракт на сумму 4,64 млрд долларов (примерно 337,7 млрд рублей) на поддержку ВВС США в области информационных технологий и управления закупками. Данный контракт, который будет действовать на протяжении 15-ти лет, предоставляет возможность объединённым силам США осуществлять продажу своих вооружений за границу с доставкой техники. Пентагон же, в свою очередь, ожидает увеличения числа соглашений с более чем 100 государствами-партнёрами в обозримом будущем. Это красноречиво свидетельствует об аппетитах американского ВПК.

Введены ли Россией санкции против этой американской компании?