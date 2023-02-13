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ТАСС

Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Ллойд Остин и Алексей Резников также обсудили ситуацию в зоне боевых действий

ТАСС, 12 февраля. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым приоритеты очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которое пройдет на следующей неделе в Брюсселе. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Пентагона.

"Министр обороны Остин обсудил по телефону с украинским министром обороны Алексеем Резниковым приоритеты заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которое пройдет на следующей неделе в Брюсселе, в том числе ПВО и артиллерию", - отмечается в сообщении.

Кроме того, главы оборонных ведомств обсудили ситуацию в зоне боевых действий. 

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Страны
США
Украина
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