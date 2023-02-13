NASA сообщает, что совместно с "Роскосмосом" изучает причины утечки в системе терморегулирования "Прогресса МС-21"

Вашингтон. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) помогают российским коллегам в поиске причин утечки хладагента из системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21, сообщило космическое агентство в субботу.

"Специалисты NASA оказывают помощь российским коллегам в выявлении причин утечки в системе терморегулирования корабля "Прогресс МС-21". Сотрудники отслеживают все системы Международной космической станции и не обнаруживают в них каких-либо неполадок", - говорится в сообщении на сайте управления.

Ранее в субботу в "Роскосмосе" сообщили о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, на "Прогрессе МС-21" произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования корабля.

Он заявил, что уже начала работать комиссия, которая будет проводить анализ всех возможных вариантов причин этой утечки. "Самое главное нам сейчас убедиться, что это не какая-то систематическая ошибка потому, что это может повлиять на такую же проблему на других корабля", - сказал Крикалев.

По его словам, "Роскосмос" проведет анализ материалов и технологий, используемых при сборке космических кораблей, после разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС.

В "Роскосмосе" также сообщили, что температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

Там отметили, что данная ситуация не повлияет на дальнейшую программу пилотируемых полетов, причины разгерметизации выясняются.

Разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС в субботу предшествовала стыковка грузового корабля "Прогресс МС-22" к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции.

Как сообщали 2 февраля в "Роскосмосе", расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-21" с МКС запланирована на 18 февраля.

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-21" пристыковался к МКС в октябре 2022 года и доставил на станцию более 2,5 т грузов.