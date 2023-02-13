Глава МИД Германии процитировала пословицу, чтобы объяснить свои слова о "войне против РФ"

"Не ошибается лишь тот, кто не живет", заявила Анналена Бербок

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в субботу признала, что сделала ошибку, заявив в конце января о том, что европейские государства якобы "ведут войну против России".

"Есть пословица, которая звучит: "Не ошибается лишь тот, кто не живет", - объяснила министр свои слова в опубликованном в субботу интервью газете Tagesspiegel.

24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге Бербок утверждала, что страны Европы "ведут войну против России, а не друг против друга". В такой форме она предлагала избегать разногласий в рядах западных стран по вопросу поставок оружия Киеву. В ФРГ подвергли министра резкой критике.

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла призвал канцлера Олафа Шольца отправить главу МИД в отставку, а экс-глава фракции Левой партии в парламенте Сара Вагенкнехт заявила, что подобные слова демонстрируют неспособность министра выполнять свои должностные обязанности и наносят ущерб репутации республики. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер рекомендовал главе МИД выбирать более точные формулировки и "обдумывать свои слова".

В МИД ФРГ позже уточнили слова Бербок. По словам представителя ведомства, министр хотела подчеркнуть сплоченность Запада в вопросе поддержки Украины. В правительстве продолжают настаивать на том, что Германия не является стороной украинского конфликта.