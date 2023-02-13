Шесть китайских компаний, связанных с аэрокосмической отраслью, попали в "черный список" Минторга США

Вашингтон. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Министерство торговли США внесло в "черный список" шесть китайских компаний, связанных с аэрокосмической отраслью, сообщат телеканал CNBC.

"США ввели санкции против шести китайских компаний, связанных с аэрокосмической отраслью, добавив их в список компаний, которые США считают серьезной угрозой нацбезопасности", - говорится в сообщении.

В список попали Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology и Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group.

"Мы без колебаний воспользуемся "Списком организаций" (the Entity List) и другими нашими инструментами регулирования и правоприменения для защиты национальной безопасности США", - приводит CNBC заявление американского министерства торговли.

Отмечается, что поводом для внесения компаний в "черный список" послужила "поддержка ими усилий Китая по модернизации вооруженных сил, в частности, аэрокосмических программ армии Китая, включая создание дирижаблей и аэростатов".

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что военные США в пятницу сбили аэростат, который заметили в небе над штатом Аляска. По его словам, аэростат упал в американские территориальные воды.

Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне пока не знают, кому принадлежал этот объект, добавив, что он был значительно меньше китайского аэростата, который сбили ранее.

На прошлой неделе в небе над США обнаружили китайский аэростат. МИД КНР заявил, что аэростат является гражданским объектом, используемым в научных целях, главным образом метеорологических, который сбился с курса и попал в воздушное пространство США. Спустя неделю полета американские военные сбили аэростат, пролетевший через территорию Соединенных Штатов.

Появление китайского аэростата, который в Вашингтоне охарактеризовали как разведывательный, привело к дипломатическому скандалу между двумя странами. Так, американский госсекретарь Энтони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в Пекин, обвинив Китай в нарушении суверенитета Соединенных Штатов. В свою очередь Пекин после того, как аэростат был сбит, заявил официальный протест и предупредил о возможных ответных мерах.