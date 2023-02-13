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Военное обозрение

ВМС США включили в контракт с General Atomics на поставки БПЛА MQ-9A восемь систем управления GCS

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Источник изображения: topwar.ru

Компания General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) получила от Военно-морских сил США измененные условия контракта на поставки беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper. В них включено приобретение восьми наземных систем управления GCS. Об этом пишет международное военно-морское издание Naval Technology.

Поскольку условия контракта были изменены, стоимость работ также выросла. Теперь компания General Atomics должна предоставить ВМС США восемь мобильных наземных систем управления и шесть наземных терминалов данных (GDT) для MQ-9 Reapers, которые были закуплены в прошлом году.

В ВМС США утверждают, что беспилотные летательные аппараты MQ-9A обеспечивают возможности ведения дальней разведки и наблюдения для экспедиционных сил Корпуса морской пехоты. Модифицированная версия беспилотного аппарата отличается увеличенной продолжительностью полета и оснащена обновленным оборудованием.

Командование убеждено, что заказанные системы управления позволят поддерживать боеспособность беспилотных летательных аппаратов экспедиционных сил на более высоком уровне.

Как сообщает западная пресса, около 60% работ будут выполнены на предприятии в Паузе в Калифорнии, по 20% - в Сэйбер-Спрингс и Грей-Бьютт, также в штате Калифорния. Проект планируется завершить к маю 2025 года.

Что интересно, решение о включении изменений в содержание контракта с компанией было принято после того, как ВМС США ознакомились с особенностями использования беспилотных летательных аппаратов компании Военно-морскими силами Индии, которые сначала брали два беспилотника у США в аренду, а затем приняли решение о приобретении БПЛА. Индийские военные очень положительно отозвались о данных БПЛА и системах управления.

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Страны
Индия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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