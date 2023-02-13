Войти
ТАСС

МИД РФ заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом, но без предварительных условий

388
0
+1
Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

В ведомстве отметили, что основой мирного урегулирования должна стать "та реальность, которая существует"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу "Звезда". Отрывок опубликован в субботу в Telegram-канале телеканала.

"Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично", - сказал он.

При этом Вершинин отметил, что решение по переговорам с Москвой принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе. "Во-первых, они [переговоры] уже были, вы помните Минск, вы помните Стамбул. И вы помните то, что они были прерваны украинской стороной, но вы знаете хорошо, что решение принимается не в Киеве, решение принимается в других столицах, в первую очередь в Вашингтоне, в Брюсселе. Поэтому обращаться надо туда", - добавил он.

Дипломат также прокомментировал возможность таких переговоров при нынешнем президенте США Джо Байдене. "Это зависит не от нас, мы четко сказали свою позицию, если господин Байден проявит осмотрительность, мудрость, я имею в виду его и его окружение", - сказал замглавы МИД РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
17.01.2023
Украина получила шведские гусеничные вездеходы
26.10.2022
Либералы призвали Байдена пересмотреть украинскую стратегию
03.08.2022
Шойгу: ВС РФ уничтожили 33 гаубицы М777, пять установок Harpoon и шесть установок HIMARS
24.11.2021
США рассматривают возможность отправки на Украину оружия и военных советников из-за предполагаемой угрозы со стороны России - ТВ
25.04.2019
Своевременно, но не обязательно симметрично. В Москве обсудили вопросы безопасности
22.07.2010
Мировой рынок средних и стратегических военно-транспортных самолетов будет развиваться ускоренными темпами
18.06.2007
Украина в 2006 году впервые вышла из десятки мировых экспортеров вооружений в рейтинге СИПРИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 14:26
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 13:17
  • 44557
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих
  • 13.02 12:04
  • 0
Польский генерал Скшипчак: Нашу военную технику просто невозможно продать за границу
  • 13.02 09:48
  • 3
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 13.02 08:43
  • 126
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 13.02 08:16
  • 2401
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 03:22
  • 1
Разработчик рассказал об особенностях нового дрона РУД-250
  • 13.02 03:13
  • 1
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 12.02 17:42
  • 2
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 12.02 12:44
  • 11
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 11.02 20:49
  • 2
Принято решение о субсидировании инвестпроектов по модернизации предприятий, работающих в интересах ВС РФ - Мишустин
  • 11.02 15:25
  • 1
В Кремле призывают провести международное расследование подрыва "Северных потоков" в связи со статьей журналиста Херша