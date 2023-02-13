МИД РФ заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом, но без предварительных условий

В ведомстве отметили, что основой мирного урегулирования должна стать "та реальность, которая существует"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу "Звезда". Отрывок опубликован в субботу в Telegram-канале телеканала.

"Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично", - сказал он.

При этом Вершинин отметил, что решение по переговорам с Москвой принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе. "Во-первых, они [переговоры] уже были, вы помните Минск, вы помните Стамбул. И вы помните то, что они были прерваны украинской стороной, но вы знаете хорошо, что решение принимается не в Киеве, решение принимается в других столицах, в первую очередь в Вашингтоне, в Брюсселе. Поэтому обращаться надо туда", - добавил он.

Дипломат также прокомментировал возможность таких переговоров при нынешнем президенте США Джо Байдене. "Это зависит не от нас, мы четко сказали свою позицию, если господин Байден проявит осмотрительность, мудрость, я имею в виду его и его окружение", - сказал замглавы МИД РФ.