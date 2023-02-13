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Военное обозрение

В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская сторона в сети публикует видео, титры к которому говорят о том, что на нём запечатлена атака на мост в местечке Затока Одесской области. Напомним, что ранее по этому мосту выпускались несколько ракет в разные периоды времени. Потом украинская сторона принимала меры по ремонту этого моста, через который следовали военные грузы (включая топливо для военной техники) в Одесскую область из сопредельных стран, включая Молдавию и Румынию.

На этот раз, как утверждается, железнодорожный мост в Затоке был атакован с применением надводного беспилотника.

На представленных ниже кадрах, которые датированы 10 февраля 2023 года (по крайней мере, такая надпись отображается на кадрах с камеры видеонаблюдения), можно видеть, как объект на достаточно высокой скорости приближается к мосту по воде. Как только он оказывается непосредственно под мостом, следует взрыв.


В сводках говорится о том, беспилотник двигался со стороны Чёрного моря.

Напомним, что ранее украинская сторона неоднократно пыталась атаковать объекты Черноморского флота РФ, включая корабли, в Севастополе с применением морских беспилотников. Главным образом те атаки проводились из Очакова Николаевской области. Впоследствии по военным объектам в Очакове были нанесены несколько ударов. По меньшей мере, два из них ВС РФ нанесли вчера, включая удар беспилотником типа «Герань».

Официального подтверждения того, что атака моста в Затоке осуществлялась российской стороной, пока нет.

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1 комментарий
№1
13.02.2023 03:13
Опять иранские братья помогли?
0
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