Посол РФ: возвращение Сил спецопераций США на Украину стало бы участием в конфликте

Так Анатолий Антонов прокомментировал статью в СМИ

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация пошла бы на неприкрытое участие своих регулярных войск в конфликте на Украине, если бы решила возобновить в этой стране деятельность Сил спецопераций США. Об этом говорится в заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, распространенном в пятницу диппредставительством РФ.

Он прокомментировал появившуюся в американских СМИ информацию о возможности возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине. Статья на эту тему была опубликована ранее в этот же день, в частности, в газете The Washington Post.

"На данном этапе речь идет о журналистском расследовании, которое опирается на неназванные источники в администрации. Официальных сведений на сей счет пока нет, - подчеркнул Антонов. - В то же время разговоры на страницах одного из ведущих американских изданий о вероятной отправке на Украину спецназовцев весьма показательны. Они в очередной раз подтверждают, что здесь одержимы несбыточной мечтой о нанесении России стратегического поражения и готовы идти ради этого на неописуемые риски".

"В случае, если руководство США примет решение возобновить деятельность Сил спецопераций на украинской территории, то это станет неприкрытым участием регулярной армии в нынешнем конфликте", - указал дипломат.

"Рассуждая о новых безумных идеях по оказанию военной поддержки республике, в Вашингтоне по-прежнему не замечают зверств киевского режима. Игнорируют очередную казнь нацистами российских военнопленных, от которой в жилах стынет кровь. Закрывают глаза на ежедневные обстрелы мирных городов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, - подчеркнул Антонов. - Подобная линия покрывает действия украинских радикалов и де-факто превращает Соединенные Штаты в соучастника ужасных преступлений. Одновременно усугубляет вовлеченность США в противостояние с нами на Украине и ведет мир к непредсказуемым последствиям".

В статье, опубликованной в The Washington Post в пятницу, утверждалось со ссылкой на источники, что Пентагон призывает Конгресс возобновить финансирование как минимум двух засекреченных программ на Украине, реализация которых была приостановлена в начале прошлого года. Речь, в частности, идет о координации Силами спецопераций США некоторых действий украинской стороны, касающихся наблюдения за передвижениями российских военных и работы в информационном поле.

Согласно оценкам издания, Конгресс не примет решение по данным программам раньше осени текущего года. В случае одобрения законодателями работа программ может быть возобновлена в 2024 году. В публикации также констатируется, что нет ясности, будет ли готова администрация президента Джо Байдена разрешить военнослужащим Сил спецопераций США вернуться на Украину или их могут направить в соседние с ней страны.