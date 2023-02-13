Посол РФ в США заявил о срыве планов Запада нанести стратегическое поражение России

Анатолий Антонов отметил, что РФ удалось перестроить экономику, усилить военную мощь и активизировать сотрудничество с большинством государств

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Весь западный мир ополчился на Россию, однако уже очевидно, что планы нанести ей стратегическое поражение сорваны. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в пятницу на проходящем в российском диппредставительстве торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

"Так уж случилось, что нам выпала непростая доля. Родина снова в опасности, как это было в годы Великой Отечественной войны. Вооруженные силы защищают суверенитет и независимость российского государства в ходе специальной военной операции. Мы же, находящиеся за многие тысячи километров от родной земли, отстаиваем интересы Отчизны в условиях развязанной против нас гибридной войны", - заявил посол.

"На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны. Россия, особенно за последний год, перестроила экономику, усилила военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств", - продолжил глава российской дипмиссии.

По его словам, "российские дипломаты ощущают стремление недругов подорвать многовековую дружбу со странами СНГ, а также Азии, Африки, Латинской Америки". "Да, нам трудно. Да, мы живем в условиях экономических санкций. Даже название нашей Родины хотят вырезать с политической карты мира", - отметил Антонов. При этом, подчеркнул он, РФ "не отказывается от своих целей, главная из которых - формирование демократического миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права". "Такого порядка, который обеспечит условия для справедливого развития всех стран, где будут с уважением относиться к национальным интересам любого государства, исходя из принципа неделимости безопасности", - пояснил дипломат.