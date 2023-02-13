В Пентагоне дали понять, что не возражают против нанесения ВСУ ударов по Крыму

США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины над ее международно признанными границами, включая Крым, заявила помощник министра обороны страны по делам международной безопасности Селест Уолландер

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Власти США не возражают против нанесения ВСУ ударов по целям на территории Украины, частью которой Вашингтон считает Крым. Об этом помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила в пятницу, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон "возвращение Украиной Крыма" или нанесение ВСУ ударов по российским целям на территории полуострова оружием, поставляемым Киеву Западом.

"США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины над ее международно признанными границами, включая Крым. У Украины есть право защищать каждый дюйм своей территории. При условии, что Украина видит оперативную ценность в нанесении ударов по российским силам на украинской территории, <...> у США нет возражений, мы не стремимся ограничить украинские военные операции, [направленные на] достижение их целей", - утверждала Уолландер, выступая на мероприятии в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.