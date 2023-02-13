SpaceX заявила о намерении помешать использовать Starlink для управления беспилотными аппаратами

Информационное агентство "Reuters" сообщило, что компания SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) Илона Маска будто бы предприняла шаги, чтобы помешать военным Украины использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления беспилотными аппаратами в регионе во время войны с Россией. Об этом заявила 8 февраля 2023 года президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины с антенной терминала спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX на передовой в районе Кременной, 06.01.2023 (с) Clodagh Kilcoyne / Reuters

Спутниковый интернет-сервис SpaceX Starlink, который предоставил украинским военным широкополосную связь для защиты от русских военных, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия", заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, во время конференции в Вашингтоне, округ Колумбия.

"Однако украинцы использовали его таким образом, который был неавторизованным и не являлся частью какого-либо [лицензионного] соглашения", - сказала она.

Позднее в беседе с журналистами Шотвелл сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления дронами.

Украина эффективно использовала беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций противника, ведения дальнего огня и сброса бомб.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности", - сказала она, имея в виду использование Starlink с дронами. - "Есть вещи, которые мы можем сделать, и мы уже сделали".

Шотвелл отказалась сообщить, какие меры приняла SpaceX.

По словам Шотвелл, использование Starlink с дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с украинским правительством, добавив, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного доступа в Интернет больницам, банкам и семьям, пострадавшим от вторжения России.

"Мы знаем, что военные используют его для связи, и это нормально", - сказала она. - "Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях".

SpaceX в частном порядке отправила грузовики с терминалами Starlink на Украину, что позволило украинским военным поддерживать связь, подключив их и соединив с почти 4000 спутников, которые SpaceX уже запустила на низкую околоземную орбиту.

Ряд правительства включая Соединенные Штаты и Францию, заплатили за другие поставки терминалов Starlink Украине, помимо тех, которые финансируются в частном порядке SpaceX.

Россия пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе, хотя SpaceX в ответ доработала программное обеспечение сервиса, заявлял исполнительный директор компании Илон Маск.

На вопрос, ожидала ли SpaceX использование Starlink в наступательных целях на Украине при принятии решения о доставке терминалов в зоны конфликта, Шотвелл ответила: "Мы не думали об этом. Я не думала об этом. Наши специалисты Starlink может быть и думали об этом, я не знаю. Но мы разобрались довольно быстро".

В конце прошлого года у Starlink на Украине были перебои в обслуживании по причинам, которые SpaceX не объяснила.

На вопрос, были ли эти сбои связаны с усилиями SpaceX по сдерживанию использования Starlink в наступательных целях, Шотвелл сказала: "Я не хочу на него отвечать, потому что не уверена, что знаю ответ".

Комментарий bmpd. Терминалы Starlink достоверно использовались для управления известными взрывающимися катерами, которыми осенью 2022 года украинская сторона неоднократно пыталась атаковать корабли Черноморского флота ВМФ России, и, возможно, применяются в разрабатываемых на УКраине БЛА и барражирующих боеприпасах. Как уже отмечалось, использование широкополосных сервисов Starlink и ему подобных открывает эра массового применения всевозможных безэкипажных и беспилотных средств (в том числе ударных) с практически неограниченной дальностью по системе управления, а равно и возможности установки терминалов на практически все военные машины.

Можно выразить сомнение относительно того, что компания SpaceX будет реально препятствовать использованию сервиса Starlink для управления БЛА, и, скорее всего, ее нынешние заявления на этот счет носят чисто декларативный характер, и, возможно, вызваны стремлением заранее обозначить "непричастность" компании по отношению к возможным атакам украинских БЛА с управлением через Starlink по российской территории.

Изготавливаемые на Украине безэкипажные взрывающиеся катера, по сообщениям, оснащенные для управления терминалом системы Starlink, с хорошо видимой в кормовой части сверху плоскопанельной антенной (с) пресс-служба президента Украины