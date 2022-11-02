Антенны Starlink для движущихся транспортных средств

Как сообщает веб-ресурс "SpaceNews", 25 октября 2022 года компания SpaceX Илона Маска начала принимать предварительные заказы на плоскопанельную антенну для терминалов системы Starlink, которая позволит наземным транспортным средствам использовать широкополосный сервис Starlink во время движения. Похоже, что наступает эра массового применения всевозможных безэкипажных и беспилотных средств (в том числе ударных) с практически неограниченной дальностью по системе управления, а равно и возможности установки терминалов на практически все военные машины.

Автомобиль, оснащенный терминалом системы широкополосного доступа Stralink компании SpaceX с новой плоскопанельной антенной, рассчитанной на работу в движении (с) SpaceX

В материале говорится, что компания SpaceX планирует начать поставки, начиная с декабря, для модернизированной услуги Starlink для автодомов (RV - Recreational vehicles), которая в настоящее время поставляется только со стандартной тарелкой Starlink за 599 долларов, предназначенной для стационарного использования.

Согласно SpaceX, плоская антенна будет стоить подписчикам 2500 долларов и лучше подходит для движущихся транспортных средств, поскольку ее широкая зона обзора может подключаться к большему количеству спутников. Компания предупредила клиентов, что использование любой другой тарелки Starlink на ходу аннулирует их ограниченную гарантию.

Несмотря на то, что в первую очередь сервис предназначен для владельцев RV (автодомов), генеральный директор SpaceX Илон Маск написал в Твиттере, что услуга в движении работает "на любом движущемся наземном объекте", на котором может разместиться антенна с площадью поверхности чуть более половины квадратного метра.

По словам SpaceX, плоская панельная антенна также обладает расширенными возможностями GPS-навигации для обеспечения стабильной связи на ходу, она "устойчива в суровых условиях" и предназначена для постоянной установки на транспортном средстве.

Абонентская плата Starlink для RV будет стоить те же 135 долларов в месяц в США, независимо от антенны, при возможности ограничения скорости соединения в часы пик, чтобы отдавать приоритет клиентам в жилых и других тарифных планах Starlink.

По заявлению компании, новая услуга будет готова до конца года для "избранных рынков", где у Starlink есть разрешения регулирующих органов на предоставление подключения в движении.

Эти рынки включают Соединенные Штаты, хотя SpaceX заявляет, что нынешние ограничения пропускной способности означают, что высокоскоростные услуги с малой задержкой не гарантируются на юго-востоке страны в часы пик.

Стандартная антенна Starlink для автодомов также остается доступной и может быть доставлена в течение двух недель - даже клиентам в районах с низкой пропускной способностью, в которых списки ожидания продлены до 2023 года по другим тарифным планам Starlink.

По состоянию на середину октября у Starlink для RV было более 100 000 клиентов, несмотря на то, что этот сервис был запущен всего пятью месяцами ранее.

Согласно веб-сайту SpaceX, клиенты, которые хотят пользоваться услугой в движении, должны установить плоскую антенну Starlink с клиновым креплением, которое входит в их комплект.

Те, кто не уверен в своих навыках самоделкиных, могут использовать услуги сторонних установщиков от компаний, в том числе Winegard, поставщика оборудования для подключения, который 25 октября объявил о реселлерском соглашении со Starlink.

Федеральная комиссия по связи США 30 июня дала Starlink разрешение на подключение транспортных средств, катеров и самолетов в движении.

Неделю спустя Starlink запустил план обслуживания, ориентированный на морские перевозки, а 18 октября начал принимать предварительные заказы для клиентов, желающих использовать широкополосную сеть в воздухе.

Выбросившийся на берег у Севастополя 22.09.2022 украинский безэкипажный врывающийся катер, по сообщениям, оснащенный для управления терминалом системы Starlink с хорошо видимой в кормовой части сверху плоскопанельной антенной (с) фото из социальных сетей