Премьер Испании призвал к координации между союзниками после запроса Киева об истребителях

21 апреля 2022 года. Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве.

По данным источников агентства EFE, украинский лидер передал главам государств и правительств Евросоюза перечень с запросами о помощи

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес выступил за координацию между союзниками после запроса Украины о поставках истребителей. Соответствующее заявление он сделал в пятницу по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС.

"Мы собираемся изучить все эти вопросы, поднятые президентом [Украины Владимиром] Зеленским", - сказал глава кабмина королевства, комментируя запрос Киева о поставках боевых самолетов. "Но настаиваю прежде всего на координации между союзниками и единстве", - добавил премьер королевства.

По данным источников агентства EFE, украинский лидер передал главам государств и правительств Евросоюза перечень с запросами о помощи, однако не уточняется, запросил ли Зеленский истребители у Испании.

Саммит ЕС должен был быть двухдневным, однако, как объявили в Евросовете, второго дня не будет. На встречу лидеров стран сообщества был приглашен Зеленский. Помимо Украины лидеры Евросоюза также обсуждали на саммите вопросы повышения конкурентоспособности экономики ЕС и противодействия миграции, однако дискуссия по этим темам завершилась без каких-либо практических результатов.