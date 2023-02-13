WP: украинские чиновники признали получение от США данных о целях для ракетных ударов

Издание констатирует, что это свидетельствует о большей вовлеченности Пентагона в боевые действия на Украине, чем предполагалось ранее

Украинские должностные лица признали, что при нанесении ударов с помощью полученных от Соединенных Штатов ракетных систем в большей части случаев используют предоставленные Вашингтоном или его союзниками данные о месторасположении целей. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Как уточняется в материале, украинские официальные лица отметили, что им "требуется для огромного большинства ударов с использованием современных ракетных систем, переданных США, предоставление координат и подтверждение Соединенными Штатами и их союзниками". Издание констатирует, что это свидетельствует о большей вовлеченности Пентагона в боевые действия на Украине, чем предполагалось ранее.

"Один украинский чиновник высокого ранга сказал, что украинские силы почти никогда не осуществляют запуск новейших вооружений без предоставления конкретных координат военными США с баз где-либо в Европе, - отмечается в статье. - Украинские чиновники говорят, что эти процедуры должны дать Вашингтону больше уверенности в вопросе о поставках Киеву вооружений дальнего радиуса действия". Издание уточняет, что речь идет, в частности, об ударах с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS и M270.

Как следует из публикации, американский чиновник признал, что США играют "ключевую роль" в том, что касается нанесения этих ракетных ударов. По его словам, "помощь в наведении на цели направлена на обеспечение точности и экономию ограниченных запасов боеприпасов для достижения максимальной эффективности". Согласно версии американского должностного лица, "Украина не запрашивает у США разрешения на нанесение ударов и регулярно наносит удары по российским силам самостоятельно с помощью других видов вооружений". Как утверждает это чиновник США, американская сторона "предоставляет координаты и информацию для точного целеуказания" в качестве консультационной поддержки.

По словам источника издания из числа украинских чиновников, ВСУ выбирают цель для удара. Далее украинская сторона "запрашивает у американских партнеров более точные координаты". "Американцы, по словам этого должностного лица, не всегда предоставляют запрошенные координаты. В этом случае украинские военные не наносят удар", - утверждается в статье. В ней говорится, что "Украина могла бы наносить удары без помощи США", но не желает напрасно расходовать дорогие боеприпасы. ВСУ "обычно решают не атаковать без подтверждения со стороны США", сообщил источник.

Газета констатирует, что Киев добивается от США предоставления оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS. Украинский чиновник, говоря об опасениях Вашингтона относительно того, что это может привести к эскалации, отметил: "Вы все равно контролируете почти все запуски. Так что, когда вы говорите, что боитесь того, что мы используем их для каких-то других целей, мы не можем сделать это, даже если бы захотели". Американский чиновник не согласился с этой оценкой, говорится в статье.

Версия Пентагона

В материале приводится комментарий пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера. По его словам, США "давно признали, что предоставляют разведывательные данные Украине". Как он добавил, США "со временем оптимизировали" процесс предоставления информации для содействия "процессу целеуказания" с большей скоростью и в больших масштабах.

По версии Райдера, "украинцы отвечают за поиск целей, определение их приоритетности и дальнейшее принятие окончательных решений о том, какие из них поразить". "США не утверждают цели, и мы не участвуем в выборе и поражении целей", - утверждал Райдер.