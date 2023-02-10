Россия начнет создание многоразовой «Короны»

Многоразовая ракета-носитель с вертикальным взлетом и посадкой «Корона».

В 2023 году Россия начнет создание многоразовой ракеты космического назначения «Корона», заявил в ходе Демидовских чтений, проходящих в Уральском федеральном университете, генеральный директор Государственного ракетного центра (ГРЦ) Макеева Владимир Дегтярь. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя ГРЦ, речь идет о выполнении научно-исследовательской работы (НИР), предполагающей создание многоразового одноступенчатого носителя. Соответствующие мероприятия в рамках НИР планируется выполнить в 2023-2025 годах с привлечением предприятий «Роскосмоса».

Дегтярь отметил, что «Корона» сможет стартовать до ста раз и будет иметь предельно низкую стоимость пуска. Стартовая масса ракеты, согласно презентации, представленной гендиректором ГРЦ, составит 302–315 тонн, высота — 42,15 метра.

«Масса полезной нагрузки на низкой околоземной орбите (200 километров, наклонение 51,7 градуса, космодромом Восточный) при однопусковой системе выведения — 5,5 тонны, при двухпусковой — 10,6 тонны», — сообщается в материалах конференции.

В январе 2020 года инженер-конструктор ГРЦ Александр Вавилин заявил, что «Корона» будет допускать возможность орбитальной дозаправки — перелива топлива из одного носителя в другой.

В январе 2018 года заместитель генконструктора ГРЦ Макеева Сергей Молчанов сообщил, что в России ведутся работы по созданию многоразовой ракеты «Корона».