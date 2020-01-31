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Российская бумажная «Корона» сядет двумя «мозгами»

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Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российская многоразовая одноступенчатая ракета «Корона», проект которой существует только на бумаге, допускает возможность орбитальной дозаправки, сообщил «Интерфакс» ведущий инженер-конструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) Макеева (Челябинская область) Александр Вавилин.

В беседе с агентством разработчик рассказал, что подобное возможно в орбитальном полете при стыковке двух «Корон» и последующим переливом топлива из одной ракеты в другую. Вавилин отметил, что для такой процедуры каждый носитель получает стыковочный узел с функцией стыковочно-заправочного блока.

«Ракета будет работать как бы в сдвоенном режиме — оба "мозга" решают одну задачу. После того как дозаправились, рассоединяемся и садимся», — заявил ведущий инженер-конструктор.

В январе РИА Новости, ссылаясь на материалы Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос»), сообщили, что тяжелую ракету «Ангара-А5», предназначенную для испытания системы аварийного спасения перспективного лунного космического корабля «Орел» (бывшая «Федерация»), в ходе полета предлагается разрушить.

Разработкой «Короны» ГНЦ Макеева (входит в «Роскосмос») занимается в инициативном порядке более 20 лет. Согласно проекту, носитель предназначен для выведения на околоземную орбиту более семи тонн полезной нагрузки, после чего допускает контролируемый спуск на Землю.

ГНЦ не имеет опыта создания ракет-носителей космического назначения. Среди основных разработок центра — баллистические ракеты Р-29РМУ2 «Синева» и РС-28 «Сармат». В последние десятилетия прошлого века ГНЦ работал над баллистической ракетой морского базирования «Барк», способной проламывать лед при пуске, все три испытания которой оказались неудачными.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Р-29Р
РСМ-54
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