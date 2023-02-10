Рябков: расширение поставок Западом оружия на Украину загоняет ситуацию глубже в кризис

Замглавы МИД РФ назвал "абсурдными" рассуждения американских визави о том, что кратчайший путь к дипломатии - это дальнейшие поставки вооружений Украине и укрепление украинских позиций на поле боя

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Расширение номенклатуры поставок западного вооружения на Украину загоняет ситуацию вокруг этой страны все глубже в тяжелейший кризис. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции.

"Я подтверждаю то, что многократно на разных уровнях произносилось официальными лицами с нашей стороны, а именно, что цели операции будут достигнуты в полном объеме, - подчеркнул замминистра. - Этому коллективный Запад стремится помешать, причем действует в логике постоянного повышения ставок, расширения номенклатуры поставляемых на Украину вооружений, диверсификации форматов и форм помощи этой стране, загоняет всю ситуацию все глубже в тяжелейший кризис, в котором оказалась европейская и мировая системы безопасности".

"Не видим готовности Запада к альтернативному даже взгляду на происходящее, не говоря о каком-то изменении этой поведенческой модели", - подчеркнул Рябков. - Поэтому не вижу каких-либо перспектив для запуска продуктивного политического, политико-дипломатического процесса".

Замглавы МИД РФ также назвал "абсурдными" рассуждения американских визави о том, что кратчайший путь к дипломатии - это дальнейшие поставки вооружений Украине и укрепление украинских позиций на поле боя.