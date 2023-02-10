Штаб Сухопутных войск ВСУ показал специальные мобильные группы для борьбы с российскими БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

В составе подразделений ВСУ созданы специальные группы для противодействия беспилотным летательным аппаратам, используемым российской армией. Об этом заявили в штабе сухопутных войск украинских вооруженных сил.

Командование ВСУ показало фотографии мобильных групп. На них видно, что мобильные группы передвигаются на автомобилях повышенной проходимости. В кузовах таких автомобилей устанавливают пулеметы.

При выборе огневой позиции учитывается возможность прибыть на заданное место максимально быстро. Украинские военные утверждают, что главная задача подобных групп легкой армейской ПВО – уничтожать беспилотные аппараты Shahed иранского производства, которые якобы используются ВС РФ для атак на украинскую инфраструктуру. Также в ВСУ уверяют, что мобильные группы способны уничтожать не только беспилотники, но и крылатые ракеты.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Видимо, беспилотная авиация российских вооруженных сил приносит все больше проблем киевскому режиму. Правда, по результативности российских атак против объектов украинской энергетической и военно-промышленной инфраструктуры можно сделать вывод, что такие мобильные группы вряд ли способны обеспечить полноценную защиту украинского неба от российских беспилотников в глобальном масштабе, не говоря уже о крылатых ракетах.

Но в целом подобные мобильные группы действительно могут быть результативными против низколетящих целей, включая те же беспилотники. Однако их эффективность будет сугубо локальной, на конкретных участках фронта.