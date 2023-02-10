ВМС США готовят к внедрению единую программную систему связи и управления боевыми кораблями

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Американские разработчики представили концепцию единой программной системы связи и управления соединениями подводных и надводных боевых кораблей ВМС США и всего флота под названием Project Overmatch. Проект создавался в условиях секретности в течение двух лет, сообщает еженедельник Defense News.

В основе концепта лежит единый интегрированный аппаратно-независимый программный пакет, который все корабли могут использовать для выполнения задач в одиночку или в группе. По словам разработчиков, программный комплекс пока еще находится на ранней стадии создания, его испытания и последующее внедрение займут около двух-трех лет.

Главная ценность интегрированной программной системы заключается в ее способности обеспечивать превосходство в быстром принятии решений в условиях реальной боевой обстановки. Кроме того, комплекс может быть в сжатые сроки развернут путем загрузки программного обеспечения и не требует установки нового дорогостоящего оборудования. Система получает и передает большой объем данных, получаемых из различных источников, что позволяет командовать как группой кораблей, так и отдельными судами и даже находящимися на них моряками.

В будущем в Project Overmatch будут реализованы и функции искусственного интеллекта, что позволит принимать решения по управлению боевыми судами с непредсказуемыми для противника сценариями, выходящими за рамки существующих доктрин. Эксперт по военно-морским операциям из аналитического центра Hudson Institute Брайан Кларк отметил, что такой подход к ведению военно-морских операций очень важен в противостоянии с таким противником как Китай.

Если мы сможем создать больше непредсказуемости, то это приведет к большей неопределенности и потенциально лучшему сдерживанию Китая

— рассказал Defense News эксперт.

Интегрированная программная платформа объединит все боевые системы, каждый корабль сможет видеть то, что видят другие. Это позволит принимать очень быстро наиболее оптимальные решения в условиях боевых действий повышенной интенсивности. Кроме того, основной массив данных и их обработка будут происходить удаленно в единых информационных центрах, что разгрузит аппаратно-программные комплексы отдельных боевых кораблей.

По мере развития проекта Overmatch, сообщил Кларк, ВМС, вероятно, увеличат инвестиции в средства принятия решений, которые будут сопровождать расширение связи между кораблями всех типов.

Вице-президент и генеральный менеджер Lockheed Martin по системам морской борьбы и противоракетной обороны Джо Депьетро сообщил Defense News, что компания уже тестирует интегрированную боевую систему управления и связи.