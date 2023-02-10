Войти
Военное обозрение

ВМС США готовят к внедрению единую программную систему связи и управления боевыми кораблями

143
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американские разработчики представили концепцию единой программной системы связи и управления соединениями подводных и надводных боевых кораблей ВМС США и всего флота под названием Project Overmatch. Проект создавался в условиях секретности в течение двух лет, сообщает еженедельник Defense News.

В основе концепта лежит единый интегрированный аппаратно-независимый программный пакет, который все корабли могут использовать для выполнения задач в одиночку или в группе. По словам разработчиков, программный комплекс пока еще находится на ранней стадии создания, его испытания и последующее внедрение займут около двух-трех лет.

Главная ценность интегрированной программной системы заключается в ее способности обеспечивать превосходство в быстром принятии решений в условиях реальной боевой обстановки. Кроме того, комплекс может быть в сжатые сроки развернут путем загрузки программного обеспечения и не требует установки нового дорогостоящего оборудования. Система получает и передает большой объем данных, получаемых из различных источников, что позволяет командовать как группой кораблей, так и отдельными судами и даже находящимися на них моряками.

В будущем в Project Overmatch будут реализованы и функции искусственного интеллекта, что позволит принимать решения по управлению боевыми судами с непредсказуемыми для противника сценариями, выходящими за рамки существующих доктрин. Эксперт по военно-морским операциям из аналитического центра Hudson Institute Брайан Кларк отметил, что такой подход к ведению военно-морских операций очень важен в противостоянии с таким противником как Китай.

Если мы сможем создать больше непредсказуемости, то это приведет к большей неопределенности и потенциально лучшему сдерживанию Китая

— рассказал Defense News эксперт.

Интегрированная программная платформа объединит все боевые системы, каждый корабль сможет видеть то, что видят другие. Это позволит принимать очень быстро наиболее оптимальные решения в условиях боевых действий повышенной интенсивности. Кроме того, основной массив данных и их обработка будут происходить удаленно в единых информационных центрах, что разгрузит аппаратно-программные комплексы отдельных боевых кораблей.

По мере развития проекта Overmatch, сообщил Кларк, ВМС, вероятно, увеличат инвестиции в средства принятия решений, которые будут сопровождать расширение связи между кораблями всех типов.

Вице-президент и генеральный менеджер Lockheed Martin по системам морской борьбы и противоракетной обороны Джо Депьетро сообщил Defense News, что компания уже тестирует интегрированную боевую систему управления и связи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
02.02.2023
Как поставки вооружений Украине влияют на оборонную промышленность США?
11.10.2021
Тайвань планирует выделить дополнительно 9 млрд. долл. США на оборону в течение предстоящих 5 лет
12.05.2017
СМИ: Базз Олдрин предложил NASA выйти из проекта МКС ради скорейшего освоения Марса
11.09.2015
National Interest сравнил лучшие боевые самолеты России, США и Китая
22.10.2013
Южная Корея поставит Филиппинам легкие ударные самолеты
07.10.2013
Турция рассказала о выборе китайских зенитных комплексов
26.11.2008
Lockheed Martin выбирает IFS Applications для интегрированной логистической поддержки новейшего истребителя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 03:21
  • 100
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 10.02 02:08
  • 1
В Иркутске появится первое в Сибири суворовское училище
  • 10.02 01:15
  • 44319
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 22:22
  • 6
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
  • 09.02 21:33
  • 25
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 09.02 17:23
  • 0
Днепр продолжает мелеть. Для чего киевский режим перекрыл гидротехнические затворы ГЭС в верховьях реки?
  • 09.02 17:05
  • 2
"Северный поток" взорвали США. Раскрыты подробности тайной операции
  • 09.02 14:36
  • 1
Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара
  • 09.02 14:21
  • 3
Украинские диверсанты-частники
  • 09.02 13:22
  • 3
NASAMS – современный «молот Тора» для авиации
  • 09.02 13:14
  • 8
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 09.02 12:48
  • 27
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 09.02 11:00
  • 1
Замминистра обороны Ирана заявил об увеличении экспорта вооружений за год в три раза
  • 09.02 10:51
  • 2
Медведчук второй раз после возвращения из плена написал статью для российских СМИ
  • 09.02 10:34
  • 1
Правительство ФРГ одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине