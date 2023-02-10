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ТАСС

Постпред РФ при ООН предупредил о привлечении внимания к использованию ВСУ химоружия

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Источник изображения: EPA-EFE/ JOHN MINCHILLO/ POOL

В постпредстве также отметили выступление на заседании Совбеза всемирной организации одного из основателей Pink Floyd Роджера Уотерса, который указал на то, что действия России на Украине "были спровоцированы Западом"

ООН, 9 февраля. /ТАСС/. Россия в дальнейшем будет привлекать внимание мирового сообщества к теме предполагаемого использования украинскими войсками химического оружия.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам прошедшего в среду заседания Совета Безопасности всемирной организации по ситуации на Украине.

"Указали и на распространяемые в интернете свидетельства использования ВСУ химоружия (по мере появления более точной информации будем и дальше привлекать внимание к этому сюжету)", - написал он в своем Telegram-канале.

Полянский также отметил выступление на заседании Совбеза одного из основателей Pink Floyd Роджера Уотерса. "Роджер хотел держаться равноудаленно, дабы избежать обвинений в подыгрывании нам, и решил говорить не от своего имени, а от имени "молчаливого большинства" тех, чей голос не доходит до правящих кругов и потому не слышен, - написал российский дипломат. - Указал он и на то, что наши действия на Украине были спровоцированы Западом. Лейтмотивом же стал призыв остановить безумство западных военно-промышленных кругов, получающих от любой войны баснословные барыши и потому не заинтересованных в мире".

Уотерс выступил на заседании СБ ООН по Украине по приглашению России. Заседание было посвящено вопросу о том, как поставки западного оружия на Украину способствуют затягиванию конфликта. В ходе своей речи он призвал к немедленному перемирию на Украине. 

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Украина
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