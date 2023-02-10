Заседание группы Запада по военной помощи Киеву пройдет на следующей неделе в Брюсселе

Как сообщили в Пентагоне, глава ведомства Ллойд Остин также примет участие во встрече министров обороны НАТО в ее штаб-квартире

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли проведут на следующей неделе в Брюсселе очередное заседание созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщил на регулярном брифинге в среду пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Министр Остин и председатель Комитета начальников штабов генерал Милли планируют ехать на следующей неделе в Брюссель на девятое заседание контактной группы по Украине. Кроме того, Остин примет участие во встрече министров обороны НАТО в ее штаб-квартире тоже на следующей неделе", - сказал он.