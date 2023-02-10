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ТАСС

Зеленский считает, что без поставок вооружения конфликт на Украине будет стагнировать

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Как отметил украинский президент, стагнация не приведет ни к чему хорошему

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Без увеличения поставок вооружения Киеву со стороны Запада конфликт на Украине останется в стадии стагнации. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в среду на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на военной базе в графстве Дорсет.

"Сейчас мы находимся в стадии стагнации. Вы спросили, что произойдет, если мы не получим самолетов или боеприпасов. Они заканчиваются", - сказал президент Украины, отвечая на вопрос журналиста.

"Без вооружений, которые мы обсуждаем сегодня, будет стагнация, что не приведет ни к чему хорошему", - сообщил он.

Зеленский прилетел с необъявленным визитом в Соединенное Королевство в среду. Он провел встречу с Сунаком на Даунинг-стрит, 10, выступил перед членами обеих палат британского парламента, был принят королем Карлом III. После этого он посетил военнослужащих, которые проходят обучение в графстве Дорсет на западе Англии. Зеленский воспользовался визитом, чтобы попросить у стран Запада поставить самолеты Киеву и нарастить поставки других видов вооружения.

Как сообщило ранее Agence France-Presse, после Великобритании президент Украины отправится в Париж, где встретится с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В четверг он должен принять участие во внеплановом саммите ЕС в Брюсселе. 

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