В ООН выразили опасения из-за массового притока оружия в зону конфликта на Украине

Как отметила замгенсека организации Идзуми Накамицу, шансы на урегулирование путем переговоров малы

ООН, 8 февраля. /ТАСС/. Массовый приток оружия в зону конфликта на Украине вызывает опасения из-за его возможной эскалации. Об этом заявила в среду заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

"Крупномасштабный приток оружия в ситуации с вооруженным конфликтом вызывает опасения относительно эскалации конфликта", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

Накамицу добавила, что шансы на урегулирование конфликта на Украине путем переговоров на данный момент малы, продолжает преобладать военная логика. "Перспективы дипломатического урегулирования конфликта кажутся в настоящее время малы, пока продолжает преобладать военная логика. Но эскалация и затягивание конфликта принесут только больше невыносимых страданий", - сказала она.