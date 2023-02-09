Войти
ТАСС

В ООН выразили опасения из-за массового притока оружия в зону конфликта на Украине

214
0
0
ООН
ООН.
Источник изображения: Eduardo Munoz/ Pool Photo via AP

Как отметила замгенсека организации Идзуми Накамицу, шансы на урегулирование путем переговоров малы

ООН, 8 февраля. /ТАСС/. Массовый приток оружия в зону конфликта на Украине вызывает опасения из-за его возможной эскалации. Об этом заявила в среду заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

"Крупномасштабный приток оружия в ситуации с вооруженным конфликтом вызывает опасения относительно эскалации конфликта", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

Накамицу добавила, что шансы на урегулирование конфликта на Украине путем переговоров на данный момент малы, продолжает преобладать военная логика. "Перспективы дипломатического урегулирования конфликта кажутся в настоящее время малы, пока продолжает преобладать военная логика. Но эскалация и затягивание конфликта принесут только больше невыносимых страданий", - сказала она. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
ООН
Похожие новости
30.12.2022
Италия заявила о готовности выступить гарантом мирного договора по Украине
19.09.2022
Тегеран пошел на сближение с Москвой. Но не всем иранцам это понравилось
16.09.2022
Генсек ООН: России и Украине потребуется время для установления режима прекращения огня
31.01.2019
"Частная армия Евгения Пригожина"
16.01.2019
Не поняли друг друга: Россия и США провели встречу по ДРСМД
31.08.2016
Украина мечтает догнать Россию – хотя бы в производстве оружия
28.07.2008
Угроза размещения российских бомбардировщиков на Кубе возродила память о холодной войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.02 05:35
  • 3
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 09.02 03:33
  • 44226
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 22:08
  • 92
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 08.02 18:17
  • 1
В СФ считают, что кадровый вопрос - главный для ОПК России при росте гособоронзаказа
  • 08.02 17:01
  • 3
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 08.02 16:50
  • 2
Украинские диверсанты-частники
  • 08.02 15:38
  • 5
Гиперзвуковой барьер: Черноморский флот получит фрегаты — носители «Цирконов»
  • 08.02 14:21
  • 2
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал координационный центр беспилотных авиасистем
  • 08.02 14:17
  • 1
В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли
  • 08.02 14:16
  • 1
Инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для Минобороны
  • 08.02 13:33
  • 2
Иран опроверг сообщения о совместном с Россией строительстве завода по производству БПЛА
  • 08.02 12:00
  • 1
Наращивание военного потенциала НАТО в Восточной Европе несет угрозу всему региону
  • 08.02 11:58
  • 12
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 08.02 07:47
  • 1
Источник заявил о росте выпуска снарядов "Краснополь" против танков НАТО
  • 08.02 05:27
  • 2398
Как насчёт юмористического раздела?