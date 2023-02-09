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В США вспомнили о советских «убийцах аэростатов»

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М-17 Стратосфера
М-17 Стратосфера.
Источник изображения: www.airwar.ru

Военно-воздушные силы (ВВС) США сбили принадлежащий Китаю аэростат ракетой истребителя F-22 Raptor, а в СССР строили специализированные самолеты, позволяющие перехватывать и сбивать цели на большой высоте. О советских «убийцах аэростатов» вспомнил военный эксперт Петр Бутовский на страницах американского издания The Drive.

С 1956 года дрейфующие аэростаты стали помехой для военного руководства СССР. Эти устройства могут нести пропагандистские листовки, бомбы или разведывательное оборудование. До 1977 года в СССР обнаружили 4112 аэростатов, из которых сбили 793. Для уничтожения аэростатов требовалось большое количество боеприпасов, поэтому в СССР разработали специальное оружие.

В 1978 году изготовили самолет М-17, который получил специальный электрооптический прицел. Оборудование самолета позволяло обнаруживать шар диаметром около 30 метров на расстоянии до 40 километров. М-17 оборудовали дистанционно управляемой пушечной установкой с орудием ГШ-23.

Также в СССР разработали носитель лазерного оружия А-60, который мог поражать аэростаты. Считается, что лазер мог вести огонь на протяжении 50 секунд. Радар самолета позволял обнаружить воздушный шар на расстоянии до 70 километров. Самолет совершил первый полет в 1981 году.

Ранее директор музея войск ПВО полковник в запасе Юрий Кнутов предположил, что данные с замеченного над территорией США аэростата могли сразу передаваться в Китай.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
А-60
ГШ-23
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