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Российский полковник оценил ущерб для США от пролета разведывательного аэростата

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Аэростат
Аэростат.
Источник изображения: AP

Данные с замеченного над территорией США разведывательного аэростата могут практически сразу передаваться в Китай. Так ущерб для Вашингтона от пролета, возможно, принадлежащего Пекину воздушного шара оценил в беседе с «МК» директор музея войск ПВО полковник в запасе Юрий Кнутов.

По словам российского эксперта, аэростат способен передавать китайской стороне всю собранную информацию об американских объектах в режиме онлайн. «У разведки есть возможность фотографировать объекты, записывать частоты наземных радиолокационных станций системы ПВО», — пояснил Кнутов, подчеркнув, что ущерб от этого может быть весьма серьезным.

Полковник также отметил, что на данный момент американские военные не располагают средствами, которые могли бы эффективно бороться с подобными летательными аппаратами. При этом он уточнил, что в США уже ведется работа по созданию ракет, способных поражать такие аэростаты.

«Возможно, через два-три месяца существующие системы борьбы с аэростатами будут модернизированы и проблема исчезнет», — предположил Кнутов.

Ранее 3 февраля стало известно, что американские военные в течение нескольких дней отслеживают, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар, который находится над северной частью страны. При этом официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвал Вашингтон прекратить спекуляции на эту тему.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
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