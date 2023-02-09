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ТАСС

Минобороны Румынии сообщило о поступлении второго комплекса ЗРК Patriot на вооружение ВВС

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Американский военный на территории военной базы в Румынии
Американский военный на территории военной базы в Румынии.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Комплекс поступил на вооружение 74-го полка "Пэтриот" в коммуне Михай-Браву, информирует ведомство

БУХАРЕСТ, 8 февраля. /ТАСС/. Второй комплекс противоракетной обороны Patriot из четырех законтрактованных Румынией был поставлен в течение 2022 года, прошел испытания и приемку в декабре и поступил на вооружение 74-го полка "Пэтриот" в коммуне Михай-Браву (уезд Джурджу на юге Румынии). Об этом сообщило во вторник Минобороны Румынии.

Эту воинскую часть посетили глава военного ведомства Анджел Тылвэр и начальник Штаба обороны генерал Даниел Петреску, которые ознакомились со стадией выполнения программы оснащения румынских вооруженных сил ЗРК Patriot, говорится в сообщении.

"Первый комплекс Patriot был поставлен ВВС Румынии в 2020 году и с 2021 года выполняет задачи по противовоздушной и противоракетной обороне в воздушном пространстве Румынии и НАТО, - отметило Минобороны. - Третий и четвертый комплексы были частично поставлены в течение 2022 года, полная поставка, испытания и приемка будут завершены в апреле 2023 года".

"Эти четыре системы представляют собой первый этап создания потенциала противовоздушной обороны наземного базирования последнего поколения с испытанными в боевых условиях средствами защиты от тактических баллистических ракет и крылатых ракет, полностью интегрированного в систему НАТО", - заявил Тылвэр в ходе визита.

Румыния приобретает ЗРК Patriot на основании закона от 2017 года, который предусматривает закупку семи комплексов ПВО Patriot. Поставщиками являются американские компании Raytheon ("Рейтеон") и Lockheed Martin ("Локхид Мартин"), стоимость контракта составляет более 100 млн евро. 

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Страны
Румыния
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
NATO
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